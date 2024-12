Cinq tués dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza

Une chaîne palestinienne affiliée au Djihad islamique a annoncé jeudi la mort de cinq de ses journalistes, tués, selon elle, à l'aube lors d'une frappe israélienne dans la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme de son côté avoir ciblé une cellule du groupe armé.

Dans un communiqué, la chaîne de télévision Al-Quds Today déclare pleurer ses 'cinq journalistes martyrs [...] qui ont été tués dans une attaque sioniste visant [un] véhicule de diffusion extérieure'. D'après le média, ses employés ont été tués dans le camp de réfugiés palestiniens de Nousseirat 'alors qu'ils accomplissaient leur devoir journalistique et humanitaire'.

Des témoins oculaires ont déclaré qu'un missile tiré par un avion israélien avait directement touché le véhicule des journalistes, garé devant l'hôpital Al-Awda dans le camp de Nousseirat.

190 journalistes tués

De son côté, l'armée israélienne a affirmé sur Telegram avoir conduit 'une frappe précise sur un véhicule avec une cellule du Djihad islamique terroriste présente à bord dans la zone de Nousseirat'. 'En amont de la frappe, plusieurs mesures ont été prises pour réduire le risque de blesser des civils, en recourant notamment à des munitions précises et à la surveillance aérienne', a-t-elle ajouté.

Le syndicat des journalistes palestiniens avait annoncé la semaine dernière dans un communiqué que 'le nombre de journalistes martyrs en Palestine excède 190 et plus de 4000 journalistes ont été blessés, outre la destruction d'institutions, de l'équipement de journalistes et de leurs domiciles' depuis le début de la guerre.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas et son allié le Djihad islamique combattent les troupes israéliennes qui ont lancé une offensive aérienne puis terrestre dans la bande de Gaza en réponse à l'attaque inédite du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

