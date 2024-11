De nombreuses pistes de ski ouvrent samedi en Suisse

Les amatrices et amateurs de glisse ont le sourire. Les récentes chutes de neige permettent aux domaines skiables dans toute la Suisse d’ouvrir leurs portes aux premiers skieurs et skieuses.

A Veysonnaz en Valais, la télécabine de l’Ours accueillera ses premiers skieurs dès samedi. Verbier a déjà lancé sa saison de ski le 16 novembre dernier avec l’ouverture de la piste du lac des Vaux. Dès ce week-end, les skieurs pourront dévaler la poudreuse jusqu’aux Ruinettes, lit-on dans le Nouvelliste.

La Fouly, Nendaz, Veysonnaz et Thyon

Dès samedi, la piste du Plan du Fou à Siviez (Nendaz) et la télécabine de l’Ours à Veysonnaz seront ouvertes. A Thyon, on annonce l’ouverture du nouveau télémixte de la Matze et du téléski Theytaz.

Dans l’Entremont, la piste de ski de la Petite Combe ouvre à La Fouly, ainsi que les six kilomètres de la piste de fond à Champex-Lac.

Danger d’avalanche marqué

Une grande prudence reste toujours de mise en montagne. Le danger d’avalanche était de degré 3 vendredi en fin d’après-midi, selon le bulletin de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF).

Une situation des 'plus critique pour les adeptes des sports d’hiver', note le bulletin du SLF.

NE: pistes de ski de fond ouvertes

Dans le canton de Neuchâtel, des pistes de ski de fond ouvrent samedi, lit-on dans ArcInfo. Vendredi matin, les pistes étaient tracées ou en cours de traçage à La Vue-des-Alpes-Tête de Ran, à La Tourne, à Pouillerel sur le secteur Sombaille-Cappel-Ferme modèle et dans la zone Le Couvent-Vuissens et Le Couvent-Creux-du-Van.

De même, le secteur de randonnée hivernale à La Vue-des-Alpes-Tête de Ran était tracé.

Pour le ski de piste, le téléski et le babylift de La Corbatière ainsi que le téléski du Crêt-Meuron ouvrent samdi

Dans le Jura bernois, les Téléskis des Prés d'Orvin ouvrent ses premières pistes samedi: deux babylifts et un télébob. Une trentaine de centimètres recouvrent les pistes, ce qui n'est toutefois pas suffisant pour ouvrir les grands téleskis, où 40 à 50 cm sont nécessaires. 'Les conditions d'ouverture sont en tout cas meilleures que l'an passé', a dit Marc-Henri Léchot, le président du Conseil d'administration des Téléskis des Prés d'Orvin au Journal du Jura.

L'ouverture dimanche n'est pas encore garantie. Le domaine des Bugnenets-Savagnières va également lancer sa nouvelle saison.

/ATS