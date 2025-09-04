Deuil national au Portugal après le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

Le Portugal observe jeudi une journée de deuil national au lendemain du déraillement d'un funiculaire emblématique de Lisbonne. L'accident a fait au moins 15 morts et 18 blessés dans un des quartiers ultra touristiques de Lisbonne.

La justice a annoncé l'ouverture d'une enquête après que le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, reliant la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real, se soit renversé. Les causes ne sont pas encore connues.

Des images sur les réseaux sociaux montrent le funiculaire totalement disloqué apparaître, contre un mur et dans un nuage de fumée, après n'avoir apparemment pas pris le virage en bas de la rue qu'il empruntait. Quelques mètres plus bas, un autre funiculaire est à l'arrêt. Des badauds regardent sidérés l'accident qui vient d'avoir lieu.

Toutes les victimes ont été dégagées des gravats du déraillement survenu peu après 18h00 locales (19h00 suisses), a indiqué à la presse en début de soirée Tiago Augusto, responsable du service d'urgences médicales, précisant que des étrangers figuraient parmi les victimes, sans être en mesure de préciser leur nationalité.

L'ascenseur, d'une capacité d'une quarantaine de passagers (dont la moitié debout), est un moyen de transport très apprécié des nombreux touristes qui visitent la capitale portugaise. C'est 'une tragédie qui ne s'était jamais produite dans notre ville', a réagi le maire de Lisbonne, Carlos Moedas.

/ATS