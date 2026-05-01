Deux hommes juifs blessés lors d'une attaque au couteau à Londres

Deux hommes juifs ont été blessés et un suspect arrêté mercredi après une attaque au couteau ...
Deux hommes juifs blessés lors d'une attaque au couteau à Londres

Deux hommes juifs blessés lors d'une attaque au couteau à Londres

Photo: KEYSTONE/AP/Lucy North

Deux hommes juifs ont été blessés et un suspect arrêté mercredi après une attaque au couteau dans le nord de Londres, où une série d'incendies et tentatives d'incendies criminels à caractère antisémite se sont produits ces dernières semaines.

Les victimes, un trentenaire et un septuagénaire, selon la police, ont été poignardées à Golders Green, quartier où vit une importante communauté juive.

Ces deux hommes 'ont reçu sur place des soins pour des blessures par arme blanche. Ils ont été transportés à l'hôpital et leur état est stable', indiquent les forces de l'ordre dans un communiqué.

'Un homme de 45 ans a été arrêté pour tentative de meurtre, et placé en garde à vue. Nous travaillons à établir sa nationalité et ses antécédents', ajoute la police, indiquant que l'unité antiterroriste serait chargée de l'enquête.

'L'attaque antisémite à Golders Green est absolument révoltante. S'en prendre à notre communauté juive, c'est s'en prendre au Royaume-Uni', a déclaré le premier ministre Keir Starmer sur X.

Le dirigeant travailliste a remercié le groupe juif de surveillance du voisinage Shomrim North West London, dont les membres ont maîtrisé le suspect avant l'intervention de la police, et le service d'urgence bénévole à Golders Green, Hatzola, qui s'est occupé des blessés.

Le suspect a également tenté de poignarder des policiers - qui n'ont pas été blessés - et a été neutralisé avec un taser, selon la police de Londres.

/ATS
 

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