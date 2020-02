Haïti: 15 enfants meurent dans l'incendie d'un orphelinat insalubre

L'incendie d'un orphelinat en Haïti a provoqué la mort de 15 enfants, a indiqué vendredi à l'AFP la juge de la commune de Kenscoff, Raymonde Jean Antoine. L'établissement abritait environ 66 enfants, selon elle.

Deux enfants sont morts dans l'orphelinat et 13 d'asphyxie à l'hôpital de Fermathe, a indiqué la magistrate. L'incendie s'est déclenché peu après 21h00 heure locale jeudi (03h00 en Suisse vendredi).

L'orphelinat de Kenscoff, commune située sur les hauteurs de l'agglomération de Port-au-Prince, n'avait plus l'autorisation légale d'opérer depuis 2013. Il abritait environ 66 enfants, selon Raymonde Jean Antoine.

La cause de l'incendie et l'âge des victimes étaient pour le moment inconnus. L'orphelinat était situé dans un bâtiment insalubre de deux étages, avec des lits superposés -certains en état déplorable- entassés dans de petites chambres, avec un escalier exigu et seulement une porte de sortie ouverte, a constaté l'AFP.

/ATS