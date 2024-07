Incendies au Canada: évacuation de 9000 personnes dans le nord-est

Un feu de forêt 'hors de contrôle' et attisé par des vents violents a entraîné l'évacuation de plus de 9000 personnes dans le nord-est du Canada depuis vendredi soir. Les habitants de Labrador City et de Wabush ont reçu l'ordre de quitter leurs maisons.

Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, on voit des files de voitures patienter pour faire le plein d'essence tandis que le ciel est obscurci par d'énormes nuages de fumée.

'Quand j'ai vu la fumée, cela a été un choc', a raconté à la chaîne publique CBC Stacy Hunt, habitant de Labrador City. 'Il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons aller. Nous n'avons pas beaucoup d'options', a-t-il ajouté.

Dans cette région reculée au nord du Québec, les habitants n'ont en effet pas le choix: ils sont tenus d'évacuer à plus de 500 kilomètres à l'est de chez eux par la seule route existante.

50 mètres par minute

'Nous observons un comportement extrême du feu. Il avance d'environ 50 mètres par minute', a expliqué un porte-parole des pompiers de la province, qui ajoute que l'intensité du feu a rendu impossible l'usage de bombardiers d'eau.

Vendredi, l'Etat fédéral avait expliqué que la météorologie avait été assez favorable pour limiter les incendies depuis le début de l'été, mais que le pays entrait dans le pic de la saison. Jusqu'ici, le Canada connaît une saison plutôt 'dans la moyenne', avec 1,5 million d'hectares brûlés, selon les chiffres officiels.

L'an passé, le pays a connu un été apocalyptique et enregistré la pire saison des feux de son histoire. Il n'y avait jamais eu autant de surfaces brûlées (15 millions d'hectares, 6400 feux), de personnes évacuées (plus de 200'000), de provinces touchées.

Selon les experts, des conditions plus sèches et chaudes dans de nombreuses régions du pays, causées par le changement climatique, ont augmenté ces dernières années le risque d'incendies majeurs.

Le Canada fait face actuellement à 575 feux actifs, avec plus de 400 considérés comme hors de contrôle. De nombreux feux se sont déclenchés ces derniers jours, notamment dans l'ouest du pays, qui a connu une vague de chaleur.

/ATS