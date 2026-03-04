Israël dit avoir lancé une « large vague » de frappes sur l'Iran

L'armée israélienne a indiqué mercredi avoir lancé une nouvelle 'large vague de frappes' sur ...
Israël dit avoir lancé une « large vague » de frappes sur l'Iran

Israël dit avoir lancé une

Photo: KEYSTONE/AP/Vahid Salemi

L'armée israélienne a indiqué mercredi avoir lancé une nouvelle 'large vague de frappes' sur l'Iran, après que la république islamique a lancé trois importants barrages de missiles sur le territoire israélien au cours des dernières heures.

L'armée a précisé cibler pour ces dernières frappes notamment 'des sites de lancement, des systèmes de défense aérienne et d'autres infrastructures' en Iran.

Des alertes aériennes ont retenti dans de multiples zones du territoire israélien pendant la nuit de mardi à mercredi alors que l'armée s'efforce d'intercepter les frappes iraniennes.

Forte explosion à Beyrouth

Aucun impact important de ces frappes n'a été rapporté dans l'immédiat, même si des munitions sont tombées, selon la police, dans la région de Tel Aviv, où une femme a été légèrement blessée par des éclats d'armement.

Au Liban, une forte explosion a été entendue dans la nuit de mardi à mercredi à Beyrouth, alors qu'Israël et le Hezbollah se livrent mutuellement à des frappes depuis deux jours.

Le mouvement libanais, soutenu par Téhéran, a repris lundi ses attaques de roquettes et de drones contre Israël, en représailles à la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, dans l'attaque américano-israélienne sur l'Iran. Israël a réagi en bombardant le Liban.

/ATS
 

Actualités suivantes

Epstein: le ministre américain du commerce accepte de témoigner

Epstein: le ministre américain du commerce accepte de témoigner

Monde    Actualisé le 04.03.2026 - 01:37

Gisèle Pelicot décorée par le premier ministre espagnol

Gisèle Pelicot décorée par le premier ministre espagnol

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 22:19

Téhéran réfute « toute guerre régionale » contre ses voisins

Téhéran réfute « toute guerre régionale » contre ses voisins

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 21:28

L'appel à l'ONU à Genève de la mère d'une victime gazaouie de 5 ans

L'appel à l'ONU à Genève de la mère d'une victime gazaouie de 5 ans

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 09:57

Articles les plus lus

Bolivie: perquisitions pour retrouver les billets volés

Bolivie: perquisitions pour retrouver les billets volés

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 06:19

L'appel à l'ONU à Genève de la mère d'une victime gazaouie de 5 ans

L'appel à l'ONU à Genève de la mère d'une victime gazaouie de 5 ans

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 09:57

Téhéran réfute « toute guerre régionale » contre ses voisins

Téhéran réfute « toute guerre régionale » contre ses voisins

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 21:28

Gisèle Pelicot décorée par le premier ministre espagnol

Gisèle Pelicot décorée par le premier ministre espagnol

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 22:19

Mexique: funérailles sous haute sécurité du trafiquant El Mencho

Mexique: funérailles sous haute sécurité du trafiquant El Mencho

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 01:08

Explosions à Kaboul, poursuite des combats avec le Pakistan

Explosions à Kaboul, poursuite des combats avec le Pakistan

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 05:12

Bolivie: perquisitions pour retrouver les billets volés

Bolivie: perquisitions pour retrouver les billets volés

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 06:19

Les Etats-Unis ont suivi Israël pour attaquer l'Iran, dit Rubio

Les Etats-Unis ont suivi Israël pour attaquer l'Iran, dit Rubio

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 22:06