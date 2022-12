Jusqu'à 13'000 militaires ukrainiens tués depuis l'invasion russe

Un maximum de 13'000 militaires ukrainiens ont été tués depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, a affirmé jeudi un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'armée américaine parle de 100'000 soldats tués ou blessés.

'Nous avons des estimations officielles de la part de l'état-major [...] Elles vont de 10'000 [...] à 13'000 morts', a précisé Mykhailo Podolyak sur la chaîne ukrainienne Channel 24. Le chef de l'Etat rendra publiques les données officielles, 'lorsque le temps sera venu', a-t-il ajouté.

Quand les forces russes livraient bataille en juin pour s'emparer en totalité de la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, M. Zelensky avait fait savoir que son pays perdait '60 à 100 soldats par jour tués en action et autour de 500 personnes blessées en action'.

Minimiser les pertes

Dans le camp adverse, le ministre russe de la défense Sergueï Choïgu a affirmé en septembre que 5937 soldats russes avaient alors été tués depuis le début du conflit le 24 février. Les deux adversaires sont soupçonnés de minimiser l'ampleur de leurs pertes humaines pour éviter de peser sur le moral de leurs troupes.

Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a estimé en novembre que plus de 100'000 militaires russes avaient été tués ou blessés depuis l'invasion et que les pertes étaient probablement du même ordre du côté ukrainien. Ces données, qui ne peuvent être confirmées de sources indépendantes, sont les plus précises fournies à ce jour par le gouvernement américain.

Plusieurs milliers de civils ont également été tués dans le plus violent conflit armé en Europe depuis des décennies.

/ATS