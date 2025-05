L'UE va investir 500 millions d'euros pour attirer les chercheurs

L'Union européenne va proposer une 'nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros' pour la période 2025-2027 'afin de faire de l'Europe un pôle d'attraction pour les chercheurs'. C'est ce qu'a annoncé lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

'Le rôle de la science à l'heure actuelle est remis en cause. L'investissement dans la recherche fondamentale, libre et ouverte est remis en question. Quelle énorme erreur d'appréciation (...) La science est la clé de notre avenir ici en Europe', a-t-elle affirmé en clôture de la conférence 'Choose Europe for Science', organisée à Paris pour attirer notamment les scientifiques en poste aux Etats-Unis, dont les projets sont menacés par les politiques de l'administration Trump.

/ATS