L'élan qui bloquait le métro à Stockholm a été abattu

Un élan s'est introduit mercredi matin sur les voies d'une ligne de métro de la banlieue de Stockholm. Il a bloqué pendant plusieurs heures la circulation des rames avant d'être abattu par des garde-chasses.

'Vers 08h00 du matin, nous avons reçu un appel de la police nous disant qu'un élan se baladait' près du réseau métropolitain, explique à l'AFP Claes Keisu, porte-parole de SL, autorité organisatrice des transports publics du comté de Stockholm. Peu avant 11h00, l'animal pénètre dans la zone du métro, probablement en franchissant la clôture protégeant les voies.

Depuis, le mammifère se déplace entre quatre stations, empruntant les tunnels, ce qui a mené SL à interrompre la circulation sur toute la ligne. Des bus de remplacement ont été mis à disposition des voyageurs, ajoute M. Keisu

Police, garde-chasses et personnel du réseau métropolitain ont été dépêchés sur place pour tenter de faire sortir l'élan, ou l'abattre en dernier ressort.

'Nous avons fait des trous dans la clôture pour lui indiquer la sortie, mais il ne nous écoute pas', dit Claes Keisu. Mais 'c'est difficile, il court partout et vite, il a de grandes jambes'.

Les efforts pour le stabiliser et tenter de le faire sortir sans l'abattre n'ont pas abouti et l'élan a été tué peu avant 15h00. Les garde-chasses ont 'réussi à viser et lui tirer dessus', selon Claes Keisu. 'L'élan a été déplacé des rames et le trafic peut reprendre'.

