L'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol, 65 ans, a été condamné jeudi à la prison à vie pour ...
L'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

L'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à la prison à vie

Photo: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man

L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol, 65 ans, a été condamné jeudi à la prison à vie pour avoir dirigé une insurrection. Il avait brièvement imposé la loi martiale et envoyé l'armée au Parlement en décembre 2024.

'Concernant l'accusé Yoon Suk Yeol, le crime de direction d'une insurrection est établi', avait déclaré plus tôt, en lisant son verdict, le juge Ji Gwi-yeon du tribunal du district central de Séoul. 'Nous condamnons Yoon à la prison à vie' pour avoir mené une insurrection, a-t-il ajouté.

Dans la soirée du 3 décembre 2024, l'ancien dirigeant conservateur avait sidéré le pays en annonçant à la télévision l'imposition de la loi martiale, envoyant des troupes au Parlement pour le museler. Les députés étaient finalement parvenus à se faufiler dans l'hémicycle en nombre suffisant pour contrecarrer les plans de Yoon Suk Yeol.

Le parquet avait requis la peine de mort à l'encontre de l'ancien président, reprochant à M. Yoon d'avoir mené une 'insurrection' motivée par une 'soif de pouvoir visant à instaurer une dictature'.

Il a été officiellement destitué en avril 2025 par la Cour constitutionnelle, après des mois de manifestations massives et de chaos politique.

/ATS
 

