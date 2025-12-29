La Chine va faire des exercices militaires majeurs autour de Taïwan

La Chine a annoncé lundi des exercices militaires 'majeurs' mardi autour de Taïwan, avec notamment des tirs à munitions réelles. L'opération est prévue dans cinq zones dans les eaux et l'espace aérien de l'île.

'À partir du 29 décembre, le commandement des zones orientales de l'APL [l'armée chinoise, ndlr] déploie ses troupes de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la force des missiles pour mener des exercices militaires conjoints baptisés 'mission justice 2025'', rapporte un communiqué du colonel-major Shi Yi, porte-parole du commandement.

Dans un communiqué séparé, une carte montre cinq zones autour de l'île, où des 'tirs à munitions réelles vont être organisés' de 08h00 à 18h00 mardi (01h00 à 11h00 heure en Suisse).

'Pour des raisons de sécurité, il est conseillé à tout navire ou avion non concerné de ne pas pénétrer dans les eaux et l'espace aérien susmentionnés', indique le communiqué.

Tensions avec le Japon

Cette démonstration de force à grande échelle intervient après des semaines de tensions entre la Chine et le Japon, qui ont commencé par des déclarations laissant entendre que Tokyo pourrait soutenir Taïwan en cas de futur conflit armé.

Elle fait également suite aux dernières ventes d'armes des Etats-Unis à Taïpei, suscitant l'ire de Pékin, qui a répondu la semaine dernière en imposant des sanctions à 20 entreprises américaines de défense.

Les exercices de cette semaine sont 'un sérieux avertissement adressé aux forces séparatistes de 'l'indépendance de Taïwan' et ils constituent une action légitime et nécessaire pour préserver la souveraineté et l'unité nationale de la Chine', a déclaré M. Shi dans le communiqué.

/ATS