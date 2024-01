La météo fait des dégâts en France et en Allemagne

Des pluies verglaçantes et des chutes de neige occasionnent des dégâts dans le nord et l'est de la France, mais aussi en Allemagne. En France, les conditions météorologiques rendent la circulation très compliquée, bien que les chutes de neige restent mesurées.

En Allemagne, la situation est identique. Les transports ferroviaires, aériens et routiers étaient fortement perturbés mercredi matin dans une grande partie du pays.

Un total de 30 départements français allant du Haut-Rhin au Finistère sont placés en vigilance orange, selon le bulletin de Météo France de 10h00. Les cumuls de neige pourront atteindre 7 à 10 centimètres et 15 centimètres localement dans les Hauts-de-France.

La neige a commencé à tomber dans la matinée aux alentours d'Amiens, ont constaté des journalistes de l'AFP, mais reste très faible dans le Nord et le Pas-de-Calais. En dépit du salage, des plaques de glace émaillent les trottoirs de plusieurs villes.

Les conditions de circulation restent en outre difficiles sur l'ensemble du Grand-Est, qui a prolongé jusqu'à 12h00 l'interdiction de circulation des poids lourds. Outre le Grand-Est, l'interdiction concerne les régions Normandie, Ile-de-France, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté ainsi que les départements d'Eure-et-Loire et du Loiret. Des accidents de la route ont par ailleurs été notifiés.

Cours suspendus

Enfin, les cours ont été suspendus dans nombre de collèges et lycées mercredi et jeudi. Pour les travailleurs, le télétravail est recommandé.

En Allemagne, l'aéroport de Francfort, le plus grand du pays, a annulé plus de la moitié de ses 1047 vols prévus mercredi. Les autres aéroports ont également opté pour 'des restrictions significatives du service'.

L'épisode hivernal, qui concerne la moitié sud et l'ouest de l'Allemagne, baptisé Gertrud, devrait provoquer jusqu'à 40 centimètres de neige et des pluies verglaçantes, avec un gel de nombreuses routes et des 'dommages aux infrastructures', selon les services météorologiques allemands.

La Deutsche Bahn a fait savoir qu'elle réduisait la vitesse maximale de ses TGV et a mis en garde contre des 'retards et suppressions' sur les lignes régionales et grandes distances. La ligne grande vitesse entre Cologne et Francfort devrait être particulièrement perturbée.

Les secouristes de l'État de la Rhénanie-Palatinat ont indiqué se préparer à une vague d'accidents de la route, et renforcé leur personnel et le nombre de véhicules, invitant les automobilistes à ne prendre la route 'qu'en cas d'absolue nécessité'.

Les autorités de Bade-Wurttemberg ont déjà, de leur côté, signalé mercredi matin une 'accumulation d'accidents' sur certaines artères autour de Baden-Baden. Dans une partie de la Bavière, les écoles ont aussi été fermées par précaution.

/ATS