Le CICR a distribué ses premiers chargements d'aide en Iran

Quatorze camions du CICR, les premiers depuis le début du conflit récent au Moyen-Orient, sont arrivés à Téhéran. Un convoi de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a lui franchi la frontière dimanche.

Les cinq premiers camions de 171 tonnes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de matériel indispensable pour la population, partis de Jordanie, ont été livrés lundi au Croissant-Rouge iranien, a affirmé mardi l'organisation à Genève. Ils constituent l'un des premiers, sinon le premier, dispositifs internationaux à arriver dans le pays en six semaines.

Neuf autres seront remis au Croissant-Rouge dans la semaine. Des couvertures, des kits de cuisine ou encore du matériel d'hygiène sont prévus pour près de 25'000 personnes. Au total, 200 générateurs et 100 pompes ont également été donnés pour les opérations d'assistance et de secours.

Selon les estimations, plus de trois millions de personnes ont été déplacées en Iran en raison des frappes israéliennes et américaines. Le CICR souhaite acheminer d'autres chargements avec du matériel médical et de l'assistance supplémentaire dans les prochaines semaines.

Tout comme la FICR, dont le premier convoi arrivait mardi à Téhéran à la mi-journée après environ 48 heures depuis son départ de Turquie. Cette aide 'est de petite quantité' mais elle est 'très importante pour nous', a affirmé à la presse à Genève un porte-parole de l'organisation. Elle rassemble environ 200 kits médicaux pour soigner des blessures graves et, offertes par le Croissant-Rouge turc, 48 tonnes de matériel indispensable.

Les restrictions et l'augmentation des coûts du carburant ont affecté l'approvisionnement humanitaire de l'Iran. Habituellement, il n'aurait fallu que 'quelques heures' pour acheminer les stocks par avion depuis les Emirats arabes unis, affirme le porte-parole.

/ATS