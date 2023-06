Le CICR a facilité l'évacuation de près de 300 enfants de Khartoum

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a facilité l'évacuation de près de 300 enfants et 70 employés d'un orphelinat de Khartoum. Ces personnes ont été acheminées mercredi dans un site loin de la capitale soudanaise, a affirmé jeudi à Genève l'organisation.

Les enfants, âgés de 1 mois à 15 ans, ont été conduits avec leurs accompagnants à Wad Madani, à environ 200 km de Khartoum. 'C'est un immense soulagement', dit le chef de la délégation du CICR au Soudan.

Ces personnes ont été confrontées à la situation difficile dans la capitale, affectée par plus de six semaines d'affrontements entre l'armée et les paramilitaires. Elles n'ont pas eu accès à des soins adaptés.

Certains des enfants évacués souffrent de troubles mentaux, qui pourraient avoir été aggravés. Le CICR a facilité ce dispositif à la demande du ministère du développement social et en collaboration avec le ministère de la santé.

Comme intermédiaire neutre, il a obtenu des parties au conflit les garanties requises pour mener celui-ci en toute sécurité. Une fois arrivés à Wad Madani, les enfants ont été confiés au personnel du ministère.

Depuis mi-avril, le CICR oeuvre avec le Croissant-Rouge soudanais pour approvisionner les hôpitaux en matériel chirurgical, aider à la récupération et à l'identification des victimes et améliorer l'accès à l'eau potable. Les deux organisations viennent également en aide aux familles qui ont perdu le contact avec des proches. Le CICR maintient aussi le dialogue avec tous les acteurs, notamment pour faciliter l'évacuation des blessés.

