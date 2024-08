Le palais de la Première ministre pris d'assaut au Bangladesh

Des milliers de manifestants antigouvernementaux ont pris d'assaut le palais de la Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina lundi dans la capitale Dacca, selon des images télévisées. La dirigeante aurait fui pour un 'lieu plus sûr'.

Sur des images diffusées par la chaîne bangladaise Channel 24, on voit une foule de personnes en train de rentrer dans la résidence de Sheikh Hasina et de saluer la caméra.

Un peu plus tôt, une source proche de la dirigeante avait indiqué à l'AFP que Mme Hasina et sa soeur avaient 'quitté Ganabhaban (la résidence officielle de la Première ministre, ndlr) pour un lieu plus sûr'. La première ministre 'voulait enregistrer un discours. Mais elle n'a pas pu avoir l'occasion de le faire'.

