Le séisme qui a frappé Taïwan a fait 27 blessés

Le tremblement de terre de magnitude 6 qui a frappé l'île de Taïwan dans la nuit de lundi à mardi, a fait 27 blessés, ont indiqué les autorités. Il n'a pas provoqué de dégâts majeurs.

Le séisme, qui a ébranlé les bâtiments de la capitale Taïpei, a été enregistré à 00h17 mardi à Taïwan. Son épicentre était situé à 12 kilomètres au nord du district de Yujing, dans le sud de l'île, selon l'institut géologique américain (USGS).

Selon les autorités locales, trois personnes dont un enfant, coincées sous les décombres de leur maison, ont été secourues par les pompiers. Les plafonds de plusieurs autres maisons se sont effondrés.

Une personne a été blessée par la chute de débris et deux personnes ont été secourues dans des ascenseurs, ont indiqué les autorités. Le ministère de la santé a indiqué que 27 personnes au total avaient été blessées.

Les pompiers du district de Nanxi ont déclaré néanmoins qu''aucun dégât majeur' n'avait été signalé.

Usines évacuées

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé avoir évacué les employés de certaines de ses usines du centre et du sud du pays. Dans la ville de Chiayi (sud-ouest) des images de vidéosurveillance à l'intérieur d'un magasin de noix, partagées sur le réseau social Threads et vérifiées par l'AFP, montrent des étagères se balançant sous l'effet de la secousse et des marchandises tomber au sol.

L'île Taïwan est fréquemment touchée par des tremblements de terre en raison de sa situation à la jonction de deux plaques tectoniques, près de la ceinture de feu du Pacifique, qui est, selon l'USGS, la zone la plus active au monde sur le plan sismique.

Le dernier grand tremblement de terre s'est produit en avril 2024, lorsque l'île a été frappée par une secousse meurtrière de magnitude 7,4, la plus forte depuis 25 ans, selon les autorités. Au moins 17 personnes avaient été tuées dans ce séisme, qui avait provoqué des glissements de terrain et gravement endommagé des bâtiments autour d'Hualien, dans l'est de l'île.

/ATS