Les Guinéens votent en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel

Les Guinéens votent sur un projet de nouvelle Constitution visant à la fin de la transition quatre ans après la prise du pouvoir par des militaires. Elle permettrait au chef de la junte de se présenter à une future présidentielle. L'opposition est vent debout.

Quelque 6,7 millions de Guinéens, sur environ 14,5 millions d'habitants, sont appelés aux urnes de 08h00 à 18h00 (20h00 en Suisse). Les résultats sont attendus à partir de mardi soir, selon la Direction générale des élections (DGE).

Plusieurs dizaines de personnes, dont de nombreux jeunes, faisaient la queue dans une ambiance animée et ont commencé à voter dès 7H (locale et GMT) dans une école du quartier de Kaloum, dans le centre de Conakry, a constaté une journaliste de l'AFP.

Espéré depuis des années par la population et la communauté internationale, ce scrutin ouvre une séquence clef dans ce pays parmi les plus pauvres du monde, dirigé d'une main de fer par le général Mamadi Doumbouya depuis qu'il a renversé le président civil élu Alpha Condé en 2021.

