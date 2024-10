Les déplacés au Soudan atteignent désormais les 11 millions

Le nombre de déplacés internes au Soudan atteint désormais les 11 millions. A eux s'ajoutent plus de trois millions de personnes qui ont fui le territoire, a affirmé mardi la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) Amy Pope.

'Le bilan de cette guerre est particulièrement horrible', a-t-elle dit à la presse à Genève depuis Port-Soudan. Quelque 200'000 personnes supplémentaires ont fui les violences à l'intérieur du pays depuis septembre dans un pays qui fait face au plus grand nombre de déplacés internes dans le monde.

'La situation change très très rapidement' en fonction des affrontements, a ajouté Mme Pope. De nombreuses personnes ont été déplacées à plusieurs reprises. Un nombre grandissant de Soudanais quittent le territoire en groupe.

La moitié de la population a besoin d'une assistance humanitaire. 'Des millions de personnes luttent chaque jour pour trouver de la nourriture' et 'les souffrances augmentent quotidiennement', a dit la directrice générale, sur place pour quatre jours. Certaines sont décédées 'de la faim', affirme-t-elle. Elle a répété la menace d'une extension du conflit à l'ensemble de la région.

L'OIM peut distribuer de l'aide directe à trois millions de personnes dans certaines régions, mais n'a pas d'accès à d'autres. Elle a aussi pu acheminer de l'assistance depuis certains pays voisins. Mme Pope appelle à nouveau les parties au conflit à mettre un terme aux violences et à garantir un accès humanitaire.

Lundi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait dénoncé un désastre qui se détériore sur la faim, les maladies et les atrocités.

L'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) sont opposées depuis plus d'un an. Selon la Mission internationale d'établissement des faits, la première a perpétré des actes équivalant à des crimes de guerre et les secondes sont responsables d'actes équivalant à des crimes contre l'humanité.

Des dizaines de millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Certaines régions sont affectées par une famine, menaçant et affectant 1,5 million de civils. Des dizaines de millions de personnes ont été tuées dans les affrontements.

/ATS