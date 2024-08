Liban: 6 combattants du Hezbollah tués dans une frappe israélienne

Six combattants du Hezbollah pro-iranien ont été tués mardi dans une frappe israélienne sur le sud du Liban, selon une source de sécurité. Le mouvement pro-iranien a revendiqué des attaques en Israël, dont l'aviation a franchi le mur du son au-dessus de Beyrouth.

Ces survols à basse altitude et les déflagrations qui ont semé la panique dans la capitale libanaise sont intervenus alors que le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah allait commencer un discours, et au moment où les craintes d'un embrasement régional entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre s'intensifient sur fond de guerre dans la bande de Gaza.

Selon une source de sécurité libanaise, qui a requis l'anonymat, cinq combattants du Hezbollah ont été tués dans une frappe israélienne sur une maison Mayfadoun (sud du Liban). Un sixième a été tué dans une frappe sur Adaïssé, autre village du sud du Liban. Le ministère libanais de la Santé a aussi fait état de six morts.

Echanges de tirs quotidiens

Le parti chiite, qui échange quotidiennement depuis près de dix mois des tirs transfrontaliers avec l'armée israélienne, en soutien au Hamas à Gaza, a confirmé la mort de quatre de ses combattants.

L'armée israélienne a annoncé avoir 'frappé une structure militaire du Hezbollah dans la région de Nabatieh', où se trouve Mayfadoun, 'utilisée par plusieurs terroristes' qui préparaient selon elle des attaques contre Israël.

Caserne visée

Le Hezbollah a de son côté annoncé avoir pris pour cible une caserne de l'armée israélienne située 'au nord de la ville d'Acre', avec des drones. Selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, deux personnes ont été blessées à la suite d'une série de roquettes sur la Haute Galilée, dans le nord d'Israël.

Le Hezbollah a indiqué dans un communiqué que cette opération était une riposte 'à l'attaque et l'assassinat mené par l'ennemi dans le village de Abba' lundi. Selon l'armée israélienne, 'un commandant de la force Al-Radwan', l'unité d'élite du Hezbollah, a été tué dans une frappe sur ce village du sud du Liban lundi.

La communauté internationale est engagée dans une course contre la montre pour éviter une escalade militaire, Téhéran et ses alliés ayant promis de riposter aux assassinats du chef du Hamas en Iran et du responsable militaire du Hezbollah la semaine dernière au Liban. Le premier a été imputé à Israël qui a revendiqué le second.

Les violences à la frontière israélo-libanaise ont fait au moins 556 morts, en majorité des combattants du Hezbollah mais également 116 civils, au Liban depuis octobre, selon un décompte de l'AFP. En Israël et sur le plateau du Golan occupé, 22 militaires et 25 civils ont été tués, selon les autorités.

/ATS