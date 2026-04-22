Liban: une frappe israélienne sur la Békaa fait un mort

Une frappe israélienne a fait un mort mercredi dans l'ouest de la région de la Békaa (est du Liban), ont rapporté des médias d'Etat libanais, malgré la trêve en vigueur entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. Deux personnes ont aussi été blessées.

'Une personne a été tuée et deux autres blessées à la suite d'une attaque menée par un drone ennemi à l'aube, à la périphérie d'Al-Jabour, dans l'ouest de la Békaa', a rapporté l'Agence nationale d'information (Ani).

Le mouvement libanais Hezbollah a dit avoir mené une attaque mardi dans le nord d'Israël en riposte à ses violations 'flagrantes' du cessez-le-feu, la première revendication de ce type depuis son entrée en vigueur vendredi.

/ATS