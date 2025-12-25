« Nombreuses » frappes meurtrières contre l'EI au Nigeria, dit Trump

Les Etats-Unis ont mené de 'nombreuses' frappes meurtrières contre l'Etat islamique dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump. Il a promis de nouvelles attaques si l'organisation continue de tuer des chrétiens dans le pays.

'J'avais précédemment prévenu ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher et, ce soir, ils ont payé', a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Le 'ministère de la guerre a réalisé de nombreuses frappes parfaites', a-t-il encore assuré.

/ATS