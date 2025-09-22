Nouveaux actes équivalant aux crimes contre l'humanité (enquêteurs)

Les drones russes ont été utilisés sur plus de 300 km au-delà du Dniepr dans les territoires contrôlés par l'Ukraine, selon la Commission d'enquête internationale. Lundi à Genève, celle-ci a dénoncé des actes équivalant à des crimes contre l'humanité.

Dans un rapport en mai, les trois enquêteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avaient déjà estimé que ces crimes avaient été perpétrés dans la région de Kherson. Depuis, ils ont établi que des drones ont ciblé des civils et des infrastructures civiles dans celles de Dnipropetrovsk et de Mykolaïv.

'Les preuves confirment désormais que les localités ciblées se trouvent à plus de 300 kilomètres' au-delà du Dniepr, a dit devant le Conseil le président de la Commission, Erik Møse. Les drones ont aussi été utilisés contre des ambulances ou les pompiers pour les empêcher d'oeuvrer après des attaques.

Comme de nombreux civils ont été contraints de fuir, la Commission accuse la Russie du crime contre l'humanité de déplacement forcé de populations.

/ATS