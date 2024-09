ONU:il faut « contraindre » la Russie à faire la paix, dit Zelensky

Il faut 'contraindre' la Russie à faire la paix, a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout en dénonçant l'Iran et la Corée du Nord comme étant 'complices' de la guerre dans son pays.

'La Russie ne peut qu'être contrainte à la paix, et c'est exactement ce qu'il faut faire: contraindre la Russie à la paix', a affirmé M. Zelensky lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'Ukraine.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken lui a appelé mardi la communauté internationale à faire face à l'Iran et la Corée du Nord pour leur soutien à la Russie.

'Le soutien de Téhéran et de Pyongyang aide (le président russe Vladimir) Poutine à infliger le carnage, la souffrance et la ruine à des hommes, des femmes et des enfants ukrainiens innocents', a déclaré M. Blinken devant le Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant que ces pays avaient 'violé de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité'.

/ATS