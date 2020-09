Place fédérale: la police se prépare à évacuer les manifestants

L'évacuation de la Place fédérale, occupée par plusieurs centaines de militants pour le climat, est en cours. La police a encerclé dans la nuit de mardi à mercredi le camp des activistes, selon un journaliste de Keystone-ATS, présent sur place.

Avant d'intervenir, les forces de l'ordre ont appelé via haut-parleurs les manifestants, assis par terre et chantant, à quitter le camp.

'Nous avons fait deux annonces et donné la possibilité aux personnes présentes de quitter le camp volontairement. Quelques personnes ont répondu à cet appel', explique tôt mercredi Christoph Gnägi, porte-parole de la police cantonale bernoise. Et d'ajouter qu'elles ont pu s'en aller après que la police a enregistré leurs données personnelles et leur a ordonné d'évacuer les lieux.

La plupart des manifestants sont toutefois restés et ont scandé 'La protection du climat n'est pas un crime'. Dans un communiqué diffusé dans la nuit, les militants ont déploré que le Conseil National, mais aussi le Conseil Municipal bernois préfèrent faire évacuer celles et ceux qui leur rappellent leurs devoirs dans cette situation d'urgence plutôt que de se confronter aux défis que la crise climatique implique.

'Nous n'abandonnerons jamais. On reste là', avance une militante citée dans le communiqué. Les manifestants indiquent également que la pétition en ligne 'Le camp climat a le droit de rester!#RiseupForChange', adressée à la ville de Berne et au Conseil national, a récolté plus de 17'000 signatures.

/ATS