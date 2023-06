Plainte pour rapatrier des femmes et enfants détenus en Syrie

Une organisation soutenant 17 enfants et neuf femmes australiens détenus dans des camps du nord-est de la Syrie a déposé lundi devant la justice australienne une plainte visant à leur rapatriement.

Ces femmes et enfants de djihadistes vivent dans les camps d'Al-Hol et de Roj contrôlés par les Kurdes, où la violence est endémique et les privations nombreuses.

Depuis la fin en 2019 du 'califat' mis en place par le groupe djihadiste Etat islamique en Syrie, leur rapatriement est une question sensible dans de nombreux pays, y compris la Suisse.

'Obligation morale et légale'

L'organisation humanitaire Save the Children Australia (STCA) a déposé une plainte au nom de ces femmes et enfants, estimant que le gouvernement était 'moralement et légalement' obligé de les rapatrier.

'Après quatre années passées dans des conditions difficiles, cette action en justice n'était pas le premier choix de ces citoyens australiens en Syrie', a déclaré Matt Tinkler, directeur général de STCA. 'Chaque jour que ces enfants australiens passent en Syrie est un jour de plus où leur sécurité et leur bien-être sont menacés'.

Rapatriements en octobre

En octobre, le gouvernement australien avait rapatrié quatre femmes et 13 enfants de ces camps. M. Tinkler a expliqué que si au départ il avait bon espoir que d'autres missions visant à leur venir en aide soient mises en place, ces espoirs se sont réduits face à l''inaction' du gouvernement.

Les familles australiennes des personnes toujours détenues en Syrie racontent attendre depuis quatre ans avec angoisse de les retrouver. 'Les rapatriements d'octobre dernier ont suscité leurs espoirs et les nôtres', ont-elles déclaré dans un communiqué commun.

'Ils ont prouvé que le gouvernement pouvait rapatrier les membres de nos familles, qui sont tous des citoyens australiens, et nous espérons toujours que ce travail se poursuivra'.

La question des rapatriements est politiquement controversée en Australie où le parti d'opposition conservateur a invoqué à plusieurs reprises des raisons de sécurité nationale pour s'y opposer.

/ATS