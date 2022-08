Sauvetage de mineurs sous terre depuis 10 jours à Cerro de Maimon

Deux mineurs piégés sous terre depuis dix jours en République dominicaine ont pu regagner la surface mardi après un sauvetage, a annoncé leur compagnie. L'opération a passionné le pays.

'Le sauvetage a eu lieu à 11h16 [17h16 en Suisse, ndlr] après avoir ouvert un accès par le nouveau tunnel de déviation appelé route de sauvetage B, l'une des deux routes qui avaient été créées depuis le début du plan de sauvetage', a indiqué la corporation minière dominicaine (CORMIDOM), qui exploite une concession canadienne.

Les deux mineurs, un Dominicain et un Colombien, avaient été coupés de tout contact avec la surface le 31 juillet après un éboulement dans cette mine située à Cerro de Maimon, à environ 80 km au nord de Saint-Domingue.

Plus de 70 experts et une quarantaine de techniciens venus de tout le pays ont participé au sauvetage. Un avion militaire canadien avait apporté dimanche 26 tonnes de machines et d'outillages de pointe pour les opérations de sauvetage.

'On dormait confortablement'

Le président Luis Abinader a posté une vidéo dans laquelle il salue les deux mineurs, qui apparaissent souriants et de bonne humeur. M. Abinader s'était déjà rendu sur place jeudi et avait parlé aux deux mineurs ensevelis par radio.

Dans la vidéo, l'un des rescapés a assuré qu'ils avaient bénéficié 'de bonnes conditions' sous terre: 'ventilation, eau, nourriture, tout.' 'On dormait confortablement aussi. Cela a rendu le séjour moins difficile', même si 'les premiers jours étaient compliqués'.

CORMIDOM possède l'une des principales concessions du pays, couvrant 3400 hectares, selon son site Internet, qui ne fournit pas de données sur la production. Le président du groupe assure dans un communiqué que la compagnie 'respecte les normes internationales en matière de sécurité et de réponse aux urgences'.

Au Mexique, des opérations de sauvetage sont en cours pour tenter de secourir dix mineurs pris au piège sous terre depuis mercredi lorsque leur mine à charbon a été inondée et s'est en partie effondrée. Aucun contact n'a depuis été établi avec eux.

/ATS