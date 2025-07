Theres Rösti parle de sa vie au côté d'un conseiller fédéral

Theres Rösti, l'épouse du conseiller fédéral, parle, dans une interview accordée à la NZZ, des selfies et de la popularité de son mari, le conseiller fédéral Albert Rösti.

'Quand quelqu'un demande poliment une photo, cela nous fait plaisir', déclare-t-elle au quotidien zurichois.

Mais de temps en temps, elle souhaiterait davantage de tact: 'Parfois, ils (ndlr les gens) m'arrachent littéralement mon mari des bras'. En principe, cela lui fait plaisir pour lui, mais de temps en temps, elle se dit que le couple aurait aussi pu passer un bon moment tranquille à la maison. 'Tous ces selfies ne concernent pas vraiment Albert. C'est la chasse aux trophées de notre époque. On veut dire: regardez qui j'ai rencontré.'

Pour gérer la situation de manière ludique, le couple a introduit ce qu'il appelle un 'pari Toblerone': 'Quand nous allons nous promener et que je veux le taquiner, je dis à Albert: je parie qu'il ne se passera pas une demi-heure avant que quelqu'un te demande un selfie. Il parie l'inverse', raconte-t-elle. La plupart du temps, c'est elle qui gagne - et elle adore le Toblerone.

Malgré la notoriété de son mari, Theres Rösti a souligné l'importance qu'elle accorde à l'autonomie. Selon la NZZ, elle continue à travailler comme hôtesse de l'air et, à côté, comme instructrice de fitness.

'Je ne suis pas le genre de femme qui aime rester à la maison à attendre son mari. Il ne doit pas non plus passer dix heures de temps libre avec moi le week-end. Aucun conseiller fédéral n'a autant de temps. Mais l'estime et le respect sont importants pour moi', précise-t-elle.

/ATS