Trump dit au Congrès que les hostilités contre l'Iran sont finies

Le président américain Donald Trump a estimé vendredi que les hostilités contre l'Iran étaient 'terminées' dans une lettre à des parlementaires. Il assure se conformer à la loi exigeant qu'il obtienne l'autorisation du congrès pour prolonger une guerre après 60 jours.

'Le 7 avril 2026, j'ai ordonné un cessez-le-feu de deux semaines. Le cessez-le-feu a depuis été prolongé. Il n'y a pas eu d'échange de tirs entre les forces des Etats-Unis et l'Iran depuis le 7 avril 2026. Les hostilités qui ont commencé le 28 février 2026 sont terminées', a écrit Donald Trump, le jour de la date limite pour obtenir l'autorisation du congrès pour poursuivre la guerre contre l'Iran.

Selon la constitution, seul le congrès a le pouvoir de 'déclarer' la guerre. Une loi adoptée en 1973 permet cependant au président de déclencher une intervention militaire limitée pour répondre à une situation d'urgence créée par une attaque contre les Etats-Unis.

Le même texte exige que le président, s'il engage des troupes plus de 60 jours, obtienne une autorisation du pouvoir législatif.

/ATS