Trump dit au Congrès que les hostilités contre l'Iran sont finies

Le président américain Donald Trump a estimé vendredi que les hostilités contre l'Iran étaient ...
Trump dit au Congrès que les hostilités contre l'Iran sont finies

Trump dit au Congrès que les hostilités contre l'Iran sont finies

Photo: KEYSTONE/AP/Matt Rourke

Le président américain Donald Trump a estimé vendredi que les hostilités contre l'Iran étaient 'terminées' dans une lettre à des parlementaires. Il assure se conformer à la loi exigeant qu'il obtienne l'autorisation du congrès pour prolonger une guerre après 60 jours.

'Le 7 avril 2026, j'ai ordonné un cessez-le-feu de deux semaines. Le cessez-le-feu a depuis été prolongé. Il n'y a pas eu d'échange de tirs entre les forces des Etats-Unis et l'Iran depuis le 7 avril 2026. Les hostilités qui ont commencé le 28 février 2026 sont terminées', a écrit Donald Trump, le jour de la date limite pour obtenir l'autorisation du congrès pour poursuivre la guerre contre l'Iran.

Selon la constitution, seul le congrès a le pouvoir de 'déclarer' la guerre. Une loi adoptée en 1973 permet cependant au président de déclencher une intervention militaire limitée pour répondre à une situation d'urgence créée par une attaque contre les Etats-Unis.

Le même texte exige que le président, s'il engage des troupes plus de 60 jours, obtienne une autorisation du pouvoir législatif.

/ATS
 

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