Ukraine: frappes russes massives, Zelensky veut une trêve aérienne

La Russie a lancé vendredi une attaque massive de drones et de missiles sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Son président Volodymyr Zelensky a, une nouvelle fois, appelé à une trêve dans les airs et en mer.

Ces bombardements nocturnes interviennent au lendemain d'un sommet des 27 dirigeants des pays membres de l'UE qui, face au désengagement de Washington dans le conflit, ont affiché à Bruxelles leur volonté de renforcer les capacités de défense du continent.

'Les premières étapes pour établir une paix réelle devraient être de forcer la seule source de cette guerre, c'est-à-dire la Russie, à mettre fin à de telles attaques', a écrit M. Zelensky vendredi dans un message sur X, en demandant une 'interdiction' de l'usage 'de missiles, de drones à longue portée et de bombes' aériennes.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit vendredi soutenir 'l'idée d'établir un cessez-le-feu le plus rapidement possible et de cesser les attaques dans les airs et en mer comme mesure de confiance entre les parties', plaidant pour 'une paix juste, durable et honorable en Ukraine'.

Rencontre en Arabie saoudite

Sur le plan diplomatique, une rencontre est prévue mardi en Arabie saoudite entre des délégations américaine et ukrainienne pour définir 'un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial', selon Steve Witkoff, émissaire américain pour le Moyen-Orient.

M. Zelensky a annoncé qu'il irait en Arabie saoudite lundi pour y rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Son homologue américain Donald Trump a indiqué qu'il comptait lui aussi s'y rendre, mais sans donner de date précise.

M. Zelensky ira également le 10 avril en Afrique du Sud, une visite qui s'inscrit dans 'le prolongement des engagements en cours' sur 'un processus de paix inclusif' entre Kiev et Moscou, selon un porte-parole de la présidence sud-africaine.

'Attaque combinée'

Tôt vendredi, dans plusieurs régions d'Ukraine, les infrastructures énergétiques et gazières se sont retrouvées à nouveau sous 'des bombardements massifs de missiles et de drones', selon le ministre de l'Énergie Guerman Galouchtchenko. 'Toutes les mesures nécessaires sont prises pour stabiliser l'approvisionnement en énergie et en gaz', a-t-il précisé sur Facebook.

Lors de cette 'attaque combinée', le pays a été visé par au moins 58 missiles et 194 drones russes, selon l'armée ukrainienne. Pour les contrer, elle a notamment utilisé pour la première fois des chasseurs français Mirage 2000 livrés par la France le mois dernier.

L'armée de l'air ukrainienne a précisé avoir abattu au moins 134 cibles, dont 34 missiles et 100 drones, au moment où la suspension de l'aide militaire américaine fait craindre un affaiblissement de ses capacités de défense antiaérienne.

Des alertes aériennes ont été déclenchées dans tout le pays pendant la nuit, avec des dégâts et des blessés signalés dans plusieurs régions.

Cinq personnes ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à Kharkiv (nord-est), selon les autorités. Dans un message sur Telegram, le maire de la ville, Igor Terekhov a indiqué qu'une femme avait été retirée vivante des décombres. 'Outre un bâtiment d'infrastructure critique et un bâtiment résidentiel, d'autres bâtiments ont également été endommagés', a déclaré M. Terekhov.

A Ternopil (ouest), selon le gouverneur de la région Iacheslav Negoda, 'des missiles ont touché une installation industrielle critique', sans faire de victime. Il a évoqué de possibles restrictions sur l'approvisionnement en gaz.

Plus tôt dans la nuit, des dommages à des infrastructures critiques avaient été signalés dans la région d'Odessa (sud).

'L'attaque a provoqué des incendies dans trois immeubles résidentiels privés. Des infrastructures critiques ont également été endommagées. Selon les premières informations, personne n'a été blessé', ont indiqué les services d'urgence.

La veille, des frappes russes sur un hôtel de Kryvyï Rig (centre) avaient fait quatre morts et plus de 30 blessés, selon les autorités.

'Réarmer l'Europe'

Une semaine après la vive altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, l'Ukraine fait face au gel de l'aide militaire américaine, dont l'interruption du partage de renseignements.

Face au désengagement américain, les 27 dirigeants européens, réunis en sommet exceptionnel à Bruxelles, ont donné jeudi leur feu vert au plan de la Commission européenne, baptisé 'Réarmer l'Europe', qui vise à mobiliser 800 milliards d'euros face à 'la nécessité d'accroître substantiellement les dépenses en matière de défense'.

Dans leurs conclusions, les membres de l'UE, à l'exception de la Hongrie, ont convenu qu''il ne peut y avoir de négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine'.

'Nous voyons que l'UE discute activement de militarisation, nous suivons ce processus de près car l'UE positionne la Russie comme ennemi principal', a réagi vendredi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Il a dénoncé une 'rhétorique de confrontation' qui s'oppose à 'la recherche d'un règlement' du conflit en Ukraine, déclenché par l'invasion russe du pays fin février 2022.

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé qu'il recevrait mercredi prochain à Paris ses homologues d'Allemagne, d'Italie, de Pologne et du Royaume-Uni, pour 'coordonner leur action en soutien à Kiev'.

