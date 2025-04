Un adolescent de nationalité américaine tué en Cisjordanie

Un adolescent de nationalité américaine a été tué dimanche en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes, a indiqué un responsable palestinien. L'armée israélienne affirme, elle, avoir abattu un 'terroriste' qui jetait des pierres en direction de véhicules.

Le garçon de 14 ans, 'qui a été tué à Turmus Aya, détenait la nationalité américaine', a indiqué le maire de la ville.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a annoncé de son côté avoir tué 'un terroriste' dans la région de Turmus Aya lors d'une opération. 'Les soldats ont identifié trois terroristes qui jetaient des pierres en direction de l'autoroute, mettant en danger les civils' qui y circulaient, a-t-elle dit.

'Les soldats ont ouvert le feu' dans leur direction, 'éliminant un terroriste et touchant deux autres terroristes', a poursuivi l'armée israélienne.

Le ministère palestinien de la santé a fait état d'une personne blessée dans un état critique et d'un autre souffrant de blessures légères à l'issue des faits. Selon le maire, l'un des blessés détient, lui aussi, la nationalité américaine et la localité de Turmus Aya, au nord-est de Ramallah, est réputée pour abriter de nombreuses personnes disposant de la double nationalité, palestinienne et américaine.

Près de 1000 morts

Le Croissant-Rouge palestinien a précisé avoir transporté la dépouille de l'adolescent à l'hôpital et a également fait état de deux garçons blessés dans des 'affrontements' à Turmus Aya.

Le ministère des affaires étrangères de l'autorité palestinienne a dénoncé l'usage par les forces israéliennes de tirs à balles réelles 'contre trois enfants'. 'L'impunité persistante d'Israël en tant que puissance occupante l'encourage à commettre encore plus de crimes', a-t-il déclaré. Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967.

Après deux années particulièrement meurtrières, les violences ont explosé en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Au moins 918 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon des données de l'autorité palestinienne.

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 33 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

