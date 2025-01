« Un bonheur d'être ici », disent les astronautes coincés dans l'ISS

Les deux astronautes américains coincés depuis plus de six mois dans la station spatiale internationale (ISS) ont assuré mercredi ne manquer de rien dans l'espace et avoir encore du boulot à accomplir. Leur retour sur terre est prévu au plus tôt en mars.

Pas de panique, 'on nous nourrit bien', a lancé, rieur, Butch Wilmore, lors d'un appel avec des responsables de l'agence spatiale américaine, la NASA. Initialement partis pour une mission de huit jours, Butch Wilmore et Suni Williams, deux vétérans de l'espace, sont coincés depuis juin dernier dans l'ISS en raison de défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing qui les avait acheminés.

Par mesure de précaution, la NASA a décidé de renvoyer le vaisseau à vide et de ramener les deux naufragés sur terre ultérieurement, avec une mission de SpaceX. Leur retour est désormais prévu pour la 'fin mars au plus tôt'.

Interrogés sur leur état physique et leur moral, les deux astronautes ont assuré bien s'adapter à leur séjour prolongé et être occupés par diverses missions scientifiques. 'C'est un bonheur d'être ici', a déclaré Suni Williams.

Sorties dans l'espace

'Nous aimerions bien rentrer chez nous un jour ou l'autre, car nous avons quitté nos familles il y a un petit moment, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire tant que nous sommes ici', a-t-elle poursuivi. L'équipage a ainsi annoncé son projet de faire quelques pas dans l'espace dans les semaines à venir.

'Nick et moi ferons la première [sortie extra-véhiculaire] la semaine prochaine', a indiqué Mme Williams, à propos de Nick Hague, un autre astronaute américain présent dans l'ISS. 'Et puis Butch et moi en ferons une deuxième la semaine suivante.'

S'ils reviennent en mars, Butch Wilmore et Suni Williams auront passé plus de neuf mois dans l'espace au lieu des huit jours initialement prévus. S'ils mangent à leur souhait, les astronautes ont reconnu avec le sourire avoir toutefois manqué de vêtements de rechange dans les premiers temps.

'Mais cela ne nous a pas dérangés', a assuré Butch Wilmore. 'Ce n'est pas comme sur terre où l'on transpire', a-t-il expliqué, les vêtements ne collant pas à la peau en raison de l'absence d'apesanteur.

Les deux astronautes menaient le premier vol-test avec équipage du vaisseau Starliner de Boeing quand des problèmes ont été détectés sur le système de propulsion. Ces défaillances ont conduit la NASA à remettre en question la fiabilité du vaisseau, un camouflet pour le constructeur américain déjà embourbé dans des déboires à répétition sur ses avions de ligne.

/ATS