Un mort et 213'000 foyers sans électricité au passage d'un typhon

Plus de 220'000 foyers étaient privés d'électricité mercredi matin dans l'archipel d'Okinawa, à la pointe sud du Japon, au passage du puissant typhon Khanun. Celui-ci a fait un mort selon la chaîne de télévision publique NHK.

Décrit comme 'très puissant' par l'Agence météorologique japonaise (JMA), le typhon entraînait des rafales de vent allant jusqu'à 180 km/h. Il prenait un cap ouest-nord-ouest, en direction de l'est de la Chine qu'il devrait toucher plus tard cette semaine.

Selon la compagnie d'électricité locale Okinawa Electric Power, quelque 213'000 foyers, soit environ un tiers du total du département d'Okinawa, étaient privés de courant mercredi en fin de matinée heure japonaise.

Evacuations

Lancées mardi par les autorités locales, des consignes d'évacuation de la population vers des refuges étaient maintenues pour plus de 690'000 habitants, d'après l'Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes, faisant état de 11 blessés.

Selon la chaîne de télévision publique NHK, un homme de 90 ans est mort après avoir été piégé mardi soir dans un garage qui s'est effondré, probablement sous l'effet des vents violents.

La JMA a par ailleurs mis en garde contre le risque d'inondations et de glissements de terrain dans certaines parties de l'île principale d'Okinawa.

Vols annulés

Et selon la NHK, plus de 400 vols ont été annulés mercredi au départ ou à destination de cet archipel touristique très prisé en été, affectant plus de 65'000 passagers.

De nombreux touristes étaient coincés depuis mardi à l'aéroport de Naha, la capitale du département. 'On n'a pas pu trouver un hôtel et on ne sait pas quand on pourra réserver un vol retour', a confié une voyageuse, Minako Kawakami, au quotidien local Okinawa Times.

/ATS