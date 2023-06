Une automobiliste renverse et blesse six personnes à Ménières (FR)

Six personnes, une adulte et cinq enfants, ont été blessées dimanche à 15h30 à Ménières (FR) après avoir été heurtées par une voiture sur une place de fête du tir. Les blessés ont été acheminés par ambulance et la Rega dans différents hôpitaux.

Selon les premiers éléments, une automobiliste est entrée sur la place de fête avec à son bord un enfant qui s'était blessé au bras en jouant, a annoncé la police fribourgeoise dimanche soir. La femme aurait apparemment voulu se rendre au poste de samaritains du lieu et aurait paniqué, a précisé Bertrand Ruffieux, porte-parole de la police cantonale fribourgeoise, à l'agence de presse Keystone-SDA.

Un adulte et cinq enfants âgés de trois à dix ans ont été blessés, a ajouté le porte-parole. La conductrice, âgée de 40 à 50 ans, n'a pas été blessée. Elle a été arrêtée et emmenée au poste de police, où elle a été entendue en présence d'un avocat.

Une équipe mobile d'urgence psychosociale a été sollicitée pour soutenir les familles et la population. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

/ATS