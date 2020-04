Les vins « AOC Jura » peuvent être adoucis

Le coronavirus inquiète les vignerons

Les vignerons souffrent aussi de la crise liée au coronavirus. Les conditions météorologiques sont pour l’instant idéales dans le Jura et le travail à la vigne se poursuit. Les débouchées commerciales se font en revanche rares et l’écoulement des stocks inquiète. « Je me pose de grandes questions sur le millésime 2020. Doit-on continuer d’agrandir les stocks ? », se demande Olivier Fleury. /mmi