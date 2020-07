Des archives bourrées de trésors

Les Archives de l’ancien Evêché de Bâle mettent en lumière des documents spéciaux à plus d’un titre. L’institution basée à Porrentruy a récemment publié en ligne l’inventaire du fonds intitulé « Dons et entrées extraordinaires ». Le répertoire doté de la cote J se compose de plusieurs milliers de documents qui vont de la fin du 13e siècle au début du 21e. Le fonds est alimenté par des dons, des achats ou encore des restitutions. Il comprend notamment un document daté de 1275 qui est en réalité un faux réalisé par Auguste Quiquerez, le père de l’archéologie jurassienne, au 19ème siècle. Le conservateur des Archives de l’ancien Evêché de Bâle, Jean-Claude Rebetez, raconte le contenu de ce document qui évoque une affaire de meurtre en lien avec les comtes de Ferrette et ceux de Soyhières :