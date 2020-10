Rapprochement aux Franches-Montagnes

Déclin de la population jeune

Cette collaboration intercommunale qui concerne quelque 1'200 habitants est rendue nécessaire par le déclin de la population dans les quatre villages. Les 0-19 ans sont particulièrement concernés, précisent les autorités communales.

Les seize mesures n'ont pas été budgétisées. Elles seront discutées voire votées dans les différentes assemblées communales et des dons, l'aide aux montagnards et le canton du Jura pourraient contribuer à leurs financements. Cette collaboration n'est pas un premier pas vers une fusion, qui serait contre-productive, concluent les acteurs du projet. Un questionnaire sera prochainement distribué aux habitants du Bémont, des Enfers, de Montfaucon et de St-Brais pour intégrer leurs besoins à la stratégie. /mmi