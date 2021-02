La diversification du Stage Club

Le Stage Club à Delémont se diversifie pour faire face à la crise. La discothèque deviendra un lieu de divertissement en tous genres. Dès que la situation sanitaire le permettra, l’établissement accueillera des concerts, des humoristes ou encore des défilés, et pourra se transformer également en café-théâtre ou en salle de mariage. Une fois que la situation sanitaire sera redevenue normale, le Stage Club retrouvera sa vocation initiale et accueillera les fêtards pour danser jusqu’au bout de la nuit. Sa salle continuera alors toutefois à être multifonction, « ce qui permettra d’ouvrir d’autres jours que les vendredis et les samedis », selon le patron du lieu Franco Vinciguerra qui indique encore qu'il tiendra compte de la demande. L’important, selon ce dernier, c’est de faire en sorte de pouvoir aménager rapidement les lieux pour créer un environnement adéquat à un type de soirée.