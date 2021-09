Cheval abattu suite à une faute de chasse 

Un cheval a été abattu suite à une faute de chasse le week-end dernier en Ajoie. Selon nos informations, confirmées par la police municipale de Porrentruy, les faits se sont déroulés samedi soir à Porrentruy. Contacté, le Service jurassien de l’environnement confirme aussi les faits sans vouloir les commenter. La responsable de la surveillance environnementale Roxane Didier a toutefois précisé qu’il s’agissait d’une faute et non d’un accident. Elle a ajouté qu’une instruction avait été ouverte entre la police municipale de Porrentruy et le Service de l’environnement. /ami