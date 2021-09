Nos dirigeants vivaient tranquilles avant… La Tuile !

Voilà un demi-siècle que La Tuile jette son regard caustique sur l’actualité jurassienne. Le mensuel satirique fête en ce mois de septembre ses 50 ans. Autant d’années durant lesquelles ce petit journal a passé au vitriol bon nombre de personnalités jurassiennes et d’ailleurs. Moults dessinateurs y ont usé leurs crayons, de l’épicier du coin à Guznag aujourd’hui. 50 ans de La Tuile, c’est aussi 50 ans de problèmes, d’accusations de diffamation, de noms d’oiseaux et donc… de tribunaux pour son éditeur et rédacteur Pierre-André Marchand dont la plume partait pourtant d’un bon sentiment. « Je voulais juste faire rire », à une époque où Jurassiens et Bernois ne rigolaient pas vraiment ! En septembre 1971, à la naissance du journal, ce sont donc surtout les pro-Bernois qui se font égratigner avant qu’à peu près toute la classe politique n’en prenne pour son grade, y compris Roland Béguelin lui-même. « Certains ministres… en fait surtout ceux qui se permettaient de commettre des choses indignes. Faut croire que mon indignation était partagée par pas mal de gens parce que j’ai encore entre 1'300 et 1'400 abonnés, ça fait quand même un beau grand village ! »