Des visites pour combattre la solitude dans le Jura

L’empathie pour contrer la solitude, c’est le but d’une nouvelle association dans le Jura. Fondée en août par Chloé Leuenberger et Cyprien Lovis, « Les P’tites Visites » proposera dès le mois de novembre des rencontres aux personnes souffrant de solitude ou d’isolement. « Les restrictions sociales imposées par la pandémie ont décuplé un sentiment d’isolement déjà fort présent, et pas uniquement pour les personnes âgées », précise l’association dans un communiqué publié ce jeudi.