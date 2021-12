Mémoires d'Ici veut décupler ses surfaces d'archives

Sur les 2,5 millions de francs nécessaires, pour l’instant, 80% de cette enveloppe est à disposition notamment grâce à de nombreux soutiens publics, via le canton de Berne et les communes du Jura bernois. La fondation des Rameaux, porteuse du projet, compte aussi sur le soutien de la population et des entreprises régionales. Séverine Perret, responsable administrative pour Mémoires d’Ici et chargée des finances du projet :