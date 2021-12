Inauguration officielle de la Raiffeisen Arena au mois de mai

La Raiffeisen Arena de Porrentruy sera officiellement inaugurée les 13, 14 et 15 mai 2022. La nouvelle patinoire sera au centre d’une grande fête populaire lors de laquelle le public pourra apprécier le nouveau bâtiment et les deux champs de glace, indique mercredi le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) dans un communiqué. Le vendredi 13 mai sera réservé à la partie officielle. Le samedi et le dimanche seront destinés au public et seront ponctués d’animations. Le déroulement précis du week-end est actuellement entre les mains d’un comité spécialement créé pour l’occasion. /comm-ech