Le drame de Courfaivre devant le Tribunal fédéral

Porter la problématique au niveau suisse

« L’enfant de la victime considère qu’il faut absolument qu’une autorité fédérale examine si, dans notre pays, on peut encore vivre des féminicides comme celui de Courfaivre sans que rien ne se fasse du côté de la justice », explique encore Frédéric Hainard. « Dans la République et canton du Jura, la procureure n’avait aucun outil pour apprécier la dangerosité de l’auteur alors que la Suisse et l’Europe prescrivent d’utiliser des outils plus modernes », précise-t-il. Six à vingt-quatre mois pourraient être nécessaires au Tribunal fédéral pour rendre une décision, selon l’avocat. /mmi