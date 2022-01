Emmaüs Jura veut continuer à provoquer le changement

Vincent Chapuis remarque aussi un autre type de clientèle : des individus de plus en plus soucieux de leur impact environnemental, et qui souhaitent consommer de manière plus durable. La population qui se fournit au magasin Emmaüs à Boncourt est de plus en plus diversifiée, explique Vincent Chapuis. Il admet que l'association essaie de toucher toutes les franges de la société. A ce propos, Emmaüs Jura avait proposé un magasin en ligne au début de la pandémie, mais le projet a été abandonné, par manque de moyens humains : « Nous fonctionnons avec des pièces uniques, cela nous demandait beaucoup trop de temps de toutes les recenser sur notre site », admet Vincent Chapuis. L'expérience a toutefois permis de souligner les limites de l'association, qui a besoin de « gros coups de mains » de la part de bénévoles, aussi bien dans la réception de marchandises, les domaines informatique ou administratif, par exemple. /cto