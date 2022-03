Le regard de Roland Keller sur l’actualité spatiale 1/5

Nous parlerons de la nouvelle fusée Ariane, des futures missions sur la lune et des programmes d’Elon Musk entre autres. Ce Lundi, pour ce premier épisode, nous nous penchons sur l’actualité qui nous touche plus particulièrement, c’est-à-dire le conflit en Ukraine. Roland Keller nous parle de l’importance et du rôle des satellites et de leur fonction précise :