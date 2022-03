Le regard de Roland Keller sur l’actualité spatiale 3/5

Cette semaine nous quittons un peu la terre ferme pour s’envoler un peu dans l’espace. Après les satellites, la fusée SLS mise au point par la NASA, voilà les voyageurs de l’espace dans le domaine privé, Richard Branson, Jeff Besos et Elon Musk.

Si Richard Branson a été le premier milliardaire à voyager dans l’espace, Elon Musk, patron de Tesla, n’est pas en perte de vitesse. Il serait bien le plus avancé dans la course et peut être bien le premier privé à envoyer l’humain sur la lune. Roland Keller nous présente la fusée Starship, un engin de 120 mètres de haut.