Visites, découvertes et surprises pour l’inauguration de la Raiffeisen Arena

Un lieu pour le sport et la glace… mais pas que

L’inauguration de la Raiffeisen Arena permettra de faire la fête et de présenter les activités des utilisateurs des champs de glace. Les clubs de hockey, de patinage et de curling proposeront au public plusieurs ateliers et animations. Mais les festivités serviront aussi à prouver une chose : le bâtiment peut accueillir des événements de tous genres, et pas seulement sportifs. Les artistes régionaux Kiki Crétin, Sim’s et Carrousel partageront la scène lors d’un spectacle le samedi. « On a toujours dit que cette infrastructure devait servir de lieu de rencontre », appuie le président du SidP. Selon Stéphane Babey, des événements tant culturels, musicaux que commerciaux peuvent se tenir au sein de la patinoire. /nmy