Le regard de Roland Keller sur l’actualité spatiale 4/5

Chaque jour de cette semaine, nous vous proposons une série consacrée à l’actualité de l’aérospatiale avec Roland Keller, ingénieur et passionné de la conquête spatiale. Ce jeudi, il nous parle de la fusée Arianne 6.

Elle doit remplacer Ariane 5 connue dans les années 90 et qui montre actuellement quelques faiblesses. Mais pour construire une fusée, et concevoir un programme pour les années à venir, l’économie joue un rôle très important. Mais Ariane 6 apporte quelques améliorations et devrait être lancée dans les prochains mois :