La jeunesse retrouve son festival des arts à Moutier

La région retrouve son festival des arts dédié à la jeunesse. Espacestand sera de retour du 17 au 28 juin à Moutier. Quelque 1'200 enfants seront accueillis au Stand de la cité prévôtoise pour cette 8e édition. La manifestation avait dû être annulée il y a deux ans à cause de la pandémie. Des représentations seront comme d’habitude réservées aux écoles, mais tous les spectacles seront joués au moins une fois pour le grand public.

Le concept de ce festival « pour et par les jeunes » n’a pas changé selon le responsable communication, Célien Milani. Un groupe de jeunes de la région bénéficiera notamment des conseils du parrain d’Espacestand, le danseur et metteur en scène belge Ives Thuwis, pour monter un spectacle. Une soirée « cartes blanches » est aussi au programme pour de jeunes artistes ainsi que diverses animations sur l’esplanade du Stand. Une scène sera pour la première fois installée à l’extérieur du bâtiment. De nombreuses classes se rendront également en course d’école au festival pour un jeu de piste théâtral géant.

Célien Milani se réjouit de la bonne participation des écoles de la région. Selon lui, les inscriptions à Espacestand ont rencontré un franc succès dès l’ouverture. /alr